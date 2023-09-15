Жизнь гигантской тыквы – спецрепортаж ПАИ

18:07, 15 сентября 2023, ПАИ

Гигантскую тыкву вырастила семья Катковых из Бежаницкого района Псковской области. Вес – 425 килограммов, и овощ продолжает расти! Агрономы участвуют во Всероссийском конкурсе «Тыква батл» – и пока тыква из Псковской области занимает место в пятёрке крупнейших растений. Все подробности – в репортаже Дмитрия Коновалова.

Отметим, что семья Катковых регулярно делает замеры плода: в конце августа тыква весила около 240 килограммов, 3 сентября – 374 килограмма.

В прошлом году в России вырастили тыкву весом 783 килограмма, а мировой рекорд – более 1 200 килограммов.