Жизнь гигантской тыквы – спецрепортаж ПАИ
Гигантскую тыкву вырастила семья Катковых из Бежаницкого района Псковской области. Вес – 425 килограммов, и овощ продолжает расти! Агрономы участвуют во Всероссийском конкурсе «Тыква батл» – и пока тыква из Псковской области занимает место в пятёрке крупнейших растений. Все подробности – в репортаже Дмитрия Коновалова.
Отметим, что семья Катковых регулярно делает замеры плода: в конце августа тыква весила около 240 килограммов, 3 сентября – 374 килограмма.
В прошлом году в России вырастили тыкву весом 783 килограмма, а мировой рекорд – более 1 200 килограммов.
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