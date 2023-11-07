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Общество

Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны

Вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
  • Настоящий вес тыквы-гиганта из Бежаниц превысил полтонны
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот и разрезали мы нашу гигантскую тыкву. Последнее измерение показало 482 кг при подсчёте на специальном калькуляторе. Разрезав же и взвесив тыкву частями, получился вес 526 кг», – говорится в сообщении.

Сейчас семья тыквоводов строит планы на будущий сезон и занимается переработкой тыквы.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. 

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