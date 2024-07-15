Гигантскую тыкву снова выращивают в Псковской области

16:33, 15 июля 2024, ПАИ

Гигантскую тыкву снова выращивают в Бежаницком районе, сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошло шесть недель с момента высадки рассады гигантской тыквы в открытый грунт. Растение значительно увеличилось в размерах и продолжает расти каждый день. Сейчас наступил самый интересный момент для меня, когда нужно регулярно ухаживать», – подчеркнула хозяйка тыквы Анна Каткова.

Она рассказала, что непаханую землю застилает густой скошенной травой, саму землю подвозит в тачках и постоянно прикапывает плети тыквы. Жидких подкормок растение не получает. Изначально в место высадки заложен конский навоз. Для разнообразия семья решила подкормить тыкву рыбной мукой – раскидали её под растение.

«Растение формирую так: растёт главная плеть, от неё отходят вторичные плети перпендикулярно. Третичные плети удаляю. Жду цветения первого женского цветка, который уже виден. К моменту цветения главная плеть будет больше трёх метров и 15 вторичных будет на ней», – отметила Анна Каткова.

Также она заметила, что в выращивании гигантской тыквы заинтересованы и дети.

«Тяжёлая работа на мне, но и они есть всегда на подмоге. Дочка Дивна часто выступает в роли оператора, но сейчас мы решили поменяться с ней ролями: я снимала и болтала, а она раскидывала рыбную муку. Хотим поучаствовать в номинации #СемейныйГигантик», – уточнила хозяйка фермы.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны.

Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.