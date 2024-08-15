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Экономика

Как аналитические продукты на платформе «Мой экспорт» помогают в принятии бизнес-решений

Как аналитические продукты на платформе «Мой экспорт» помогают в принятии бизнес-решений, рассказали ПАИ в пресс-службе Российского экспортного центра.

В рамках формирования Интерактивной аналитической системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД (СППР) с первого квартала текущего года доступен сервис «Барьеры и требования рынков». Сейчас введена в эксплуатацию базовая функциональность сервиса, в рамках которого предоставляется информация о ввозных таможенных пошлинах зарубежных стран, а также нетарифных мерах, применяемых иностранными государствами в отношении товаров российского экспорта. В течение 2024 года сервис будет дорабатываться и приобретёт ещё ряд новых функциональных и визуальных возможностей. Также добавится новый раздел «Сравнение торговых режимов».

В этом году также в эксплуатацию запустят второй сервис СППР – «Экспортные ниши». Пользователям будет доступна информация о потенциале наращивания поставок из России в зарубежные страны в ближайшие 2-3 года. Перспективная ниша представляет собой потенциальный объём дополнительных (к существующему) поставок товаров в целевую страну.

Кроме того, на цифровой платформе «Мой экспорт» продолжают функционировать сервис «Поиск рынков сбыта», позволяющий пользователям получить базовые аналитические данные по его продукции, а также восемь аналитических отчётов, предоставляющих информацию в различных разрезах внешней торговли с учётом действующих ограничений на её распространение.

Также для компаний сегмента МСП будет особенно полезна услуга «Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой», которая доступна на сервисе «Профессионалы экспорта». Услуга оказывается на условиях софинансирования в размере не менее 20% стоимости со стороны субъекта МСП и не более 80% оплачивает ЦПЭ. Воспользовавшись сервисом, компания получает объёмное маркетинговое исследование зарубежного рынка. Оно включает информацию о текущих ценах и прогноз их изменения на ближайшие три года, информацию о действующей модели цепочки поставок до конечного потребителя, перечень потенциальных иностранных покупателей товара и оценку их покупательской способности и многое другое.

Отметим, на сервисе «Профессионалы экспорта» предоставляют свои услуги аккредитованные бизнес-партнёры Российского экспортного центра. При этом каждый партнёр проверяется не только на предмет безопасности взаимодействия, но и на наличие достаточного практического опыта и соответствующей квалификации. В настоящий момент пул аккредитованных партнёров уже насчитывает более 500 провайдеров по девяти направлениям поддержки для различных этапов экспортного цикла, включая аналитические услуги, поиск партнёра, логистическое и таможенное сопровождение, e-commerce и другие.

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