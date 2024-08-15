Врачу-офтальмологу из Новоржевского района вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

18:54, 15 августа 2024, ПАИ

Врачу-офтальмологу Ирине Сидоровой вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения», пишет газета «Земля Новоржевская».

Ирина Сидорова работает в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы.

Напомним, что в Псковской области чествовали работников медицинских организаций. В рамках торжественного мероприятия восемь медиков были удостоены нагрудного знака «Отличник здравоохранения», а 16 работников получили почётные грамоты Министерства здравоохранения РФ. Подробнее об этом читайте здесь.