Врачу-офтальмологу из Новоржевского района вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»
Врачу-офтальмологу Ирине Сидоровой вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения», пишет газета «Земля Новоржевская».
Ирина Сидорова работает в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы.
Напомним, что в Псковской области чествовали работников медицинских организаций. В рамках торжественного мероприятия восемь медиков были удостоены нагрудного знака «Отличник здравоохранения», а 16 работников получили почётные грамоты Министерства здравоохранения РФ. Подробнее об этом читайте здесь.
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15 августа 2024
Ремонт участка автомобильной дороги Исса – Устьяново в Пушкиногорском районе завершён
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Врачу-офтальмологу из Новоржевского района вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»