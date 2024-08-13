Псковским медикам вручили награды Минздрава РФ

15:47, 13 августа 2024, ПАИ

Работников медицинских организаций чествовали в Псковской области. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 13 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ















Награды вручила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили восемь медиков. Ещё 16 работников были удостоены почётной грамоты Министерства здравоохранения РФ.

Ирина Жаворонкова отметила, что в регионе постоянно строятся новые объекты и модернизируются уже имеющиеся учреждения здравоохранения, но развитие медицинской отрасли невозможно без людей. Она подчеркнула, что каждый из присутствующих медиков показал себя как настоящий профессионал своего дела и вручение наград министерства – наглядное тому подтверждение.