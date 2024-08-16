День малинового варенья отмечается сегодня

07:25, 16 августа 2024, ПАИ

День малинового варенья отмечается сегодня, сообщает calend.ru. Выбор же даты праздника не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ялюбимой ягоде.

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств); сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица); содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения), а ещё, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что берёзы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным, поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит так: «Не жизнь, а малина!».