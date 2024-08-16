Максимальная ставка по вкладам в рублях в августе выросла до 17,28%

17:25, 16 августа 2024, ПАИ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде августа 2024 года выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 17,28% годовых, пишет ТАСС.

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде июля была на уровне 17,11%, во второй - 16,57%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.