Великолучанин выиграл Кубок России по таврелям

11:54, 19 августа 2024, ПАИ

Великолучанин Валентин Власов стал победителем Кубка России по таврелям, который прошёл в рамках фестиваля интеллектуальных игр Vladimir Open во Владимире 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Валентин Власов одержал победу на Кубке России по блицу с контролем времени пять минут и три секунды добавления на каждый ход. В турнире, где за награды боролись 56 спортсменов, великолучанин не потерпел ни одного поражения, набрав восемь очков из девяти.

Отметим, что таврелисты Псковской области также боролись за победу в лично-командном чемпионате России, который собрал 59 спортсменов из семи регионов страны. Победителем соревнований стала команда Московской области с результатом 15 очков. Команда Псковской области в составе Валентина Власова, Аси Якоревой и Вероники Петровой заняла четвёртое место с 13 очками.

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