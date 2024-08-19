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Общество

Лучшую добровольную пожарную команду определили в Псковской области

Смотры-конкурсы на звания «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» прошли в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Лучшую добровольную пожарную команду определили в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный», а также конкурс на «Лучшую добровольную пожарную команду» состоялись на минувшей неделе.

На соревнованиях оценивались личные достижения пожарных, показатели работы в отчётный период, аварийно-спасательное оборудование, помещения для размещения пожарной техники, а также набор для оказания первой помощи.

Звание «Лучшая добровольная пожарная команда» получила объектовая ДПК нефтеперекачивающей станции «Великие Луки».

Индивидуальный конкурс включал в себя теоретическую и практическую части. Звание «Лучший добровольный пожарный» получил Юрий Капралов из общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Псковской области».

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