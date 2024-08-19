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Штормит? Виновата Луна!

Наступает самый сложный период августа и всего лета. Как не поддаться разрушительным эмоциям и не наломать дров, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Полнолуние на фоне моста имени 50-летия Октября в Пскове. Скриншот из видео псковича Михаила Прохоренко

Вечером 19 августа нас ждёт полнолуние с очень напряжёнными аспектами. Точное время наступления астрологического события 21:26 по московскому времени.

Острее всего мы ощущаем энергетику полнолуния примерно за три дня до и три дня после. Если у вас наблюдаются проблемы со сном, скачки давления, перепады настроения, значит вы попали под его влияние. Кстати, скачки напряжения могут быть и в электросети, что может вывести из строя и бытовые приборы.

Если в течение всего дня 19 августа вы чувствуете эмоциональное напряжение, тревогу, вам кажется, что в воздухе что-то сгущается, не удивляйтесь, именно так действует энергетика полнолуния. Особенно некомфортно могут ощущать себя люди с развитой чувствительностью и эмпатией.

Полнолуние – явление, которое происходит каждый месяц, в нём нет ничего экстраординарного, но нынешнее осложнено очень напряжёнными небесными конфигурациями. Можно ожидать событий, которые мы характеризуем как форс-мажор. Будьте внимательны и аккуратны за рулём, период также характеризуется повышенной аварийностью.

Самая общая рекомендация на неделю с 19 по 25 августа – держать себя в руках, не совершать действий под влиянием эмоций, не делать крупных покупок, не совершать рискованных финансовых операций.

В полнолуние у нас всегда много энергии. И лучше всего направить её на дело, в котором вам нужен прорыв. Но в данном случае будет очень уместна рекомендация из серии «не уверен, не обгоняй», очень велика вероятность, что может что-то пойти не так. Если нет уверенности в благополучном исходе, лучше вообще не делать ничего, как бы сильно не штормило. Если вас тянет повыяснять с кем-то отношения, имейте в виду, что может разгореться конфликт невероятной силы и последствия его придётся разгребать ещё долго, как минимум, две недели.

Полнолуние – это всегда кульминация процессов, вызревавших две предшествующие недели. Процессы могут быть как явными, так и скрытыми. Если вы человек осознанный и внимательный, вы хорошо сможете проследить и ощутить, куда развиваются интересующие вас ситуации. Нынешнее полнолуние делает акценты сразу и на личных отношениях и на деловых. События вблизи полнолуния очень хорошо показывают, что происходит в ваших отношениях с партнёром, всплывает на поверхность всё, что вас напрягает, тяготит, настораживает. Очень показательны любые конфликты. Некоторые особо напряжённые отношения вообще могут закончиться разрывом.

Также это полнолуние подсвечивает ваши взаимоотношения внутри коллектива. Если захотеть, можно понять, насколько ваши нынешние коллеги отвечают или противоречат вашим ценностям, помогают вам развиваться или, напротив, оказывают сдерживающее влияние. Насколько среда, в которой вы находитесь, является для вас подпитывающей и поддерживающей.

В своём прогнозе на август я касалась долгоиграющей квадратуры между Сатурном и Юпитером. В момент полнолуния она как раз будет точной. Если сейчас происходят события, касающиеся вашей профессиональной и социальной жизни, к ним стоит отнестись очень внимательно. Они точно получат продолжение и развитие в декабре 2024 года и в июле 2025 года.

Если нынешние события вам не нравятся, имейте в виду, что поспешными и непродуманными действиями вы можете только ухудшить ситуацию. Сейчас очень хорошо будет видно, какие ваши действия были верными и какие проекты имеют шанс на развитие и долгожительство, а какие нет.

Неделя с 19 по 25 августа вообще не хороша для деловой жизни. Все процессы развиваются очень медленно, некоторые вообще встают и не двигаются. Есть ощущение, что мир вставляет палки в колёса любым начинаниям. В этот период лучше не форсировать события, есть риск столкнуться с очень сильным сопротивлением и противостоянием. Затраченные усилия не будут соизмеримы с результатами. Лучше спокойно заниматься рутинными делами и ждать более подходящего периода. К концу недели мы уже сможем вздохнуть чуть свободнее.

Наталья Баранова
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