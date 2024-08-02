Прогноз на август: период потерь, исправления ошибок и сложностей на личном фронте

16:24, 02 августа 2024, ПАИ

Прогноз на последний месяц лета от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Август будет самым сложным из летних месяцев, пик напряжения придётся на его середину. Трудности будут поджидать как в деловой сфере, так и в личной. И всё это на фоне накалившейся общественной жизни.

Практически весь месяц с 5 по 28 августа Меркурий будет ретроградным, снова вернётся в знак Льва и пойдёт по тому маршруту, который проходил в июле. Поэтому и нам придётся исправлять ошибки, допущенные месяцем ранее, и возвращаться к вопросам и делам, в которых ещё не поставили точку.

Демонизировать ретроградный Меркурий не стоит, бояться тоже, просто нужно учитывать особенности периода и выбирать оптимальные стратегии. Для больших новых начинаний, особенно принципиально новых, в деловой сфере период ретро-Меркурия не подходит, зато он хорош для доделывания, допиливания, доведения до ума, пересмотра и исправления ошибок, возвращения к старым темам и проектам, пересдачи экзаменов. Новые деловые контракты заключать не стоит, а вот вносить новые пункты в договоры или пересматривать их условия, самое время. В повседневных делах будет больше мелкой суеты, путаницы и задержек. Больше вероятности, что ваша посылка потеряется на почте, самолёт вылетит с опозданием, партнёр придёт позже на назначенную встречу или откажется от взятых обязательств. Но если к подобным накладкам относиться философски, отводить на деловую поездку больше времени, тщательно перепроверять все документы, под которыми ставите свою подпись, то многих неприятностей можно будет избежать. Если вы работаете в сфере информации, логистики, транспорта, связи, туризма, продаж, СМИ, отнеситесь к этим рекомендациям наиболее внимательно.

Если вы планируете путешествие, все вопросы с бронированием жилья и покупкой билетов лучше решить до 1 августа. Все процессы, связанные с разворотом Меркурия, начинаются уже за три–четыре дня до означенного периода.

4 августа нас ждёт новолуние в знаке Льва. Новолуние – это всегда начало нового цикла, когда можно закладывать позитивную программу на предстоящий месяц. Лев – это знак творчества, самовыражения, яркого проявления своей индивидуальности. Если у вас были интересные проекты в творческой сфере или интересные задумки для собственного продвижения, привлечения внимания к себе как самобытному эксперту, самое время вернуться к ним и попытаться реализовать. Аспекты новолуния говорят о том, что можно будет получить неожиданную помощь с той стороны, откуда не ждал или обрести авторитетных покровителей. Однако будьте аккуратны с тратами, не совершайте непродуманных финансовых операций. Небесная погода такова, что есть риск неверных действий в этой сфере.

Практически весь август Венера будет в слабом для себя знаке Девы. Это не лучшее время для романтических знакомств и отношений в целом. Мы и наши партнёры становимся более критичны и придирчивы, более сдержанны в проявлении чувств, снимаем розовые очки и включаем голову. Новые отношения развиваются медленно и в целом не несут большого потенциала. 1–3 августа, 17–24 августа и 27–30 августа Венера формирует напряжённые аспекты. В эти даты очень вырастает риск конфликтов в паре. Если в отношениях есть сложности и напряжённые моменты, они грозят неприятностями и обострениями.

Когда Венера идёт по знаку Девы, люди менее охотно расстаются с деньгами, особенно это касается крупных и роскошных покупок. Зато неплохо реагируют на скидки и распродажи. Учитывайте это, если работаете в сфере торговли. Лучше всего сбывать товар с 6 по 10 августа. В эти дни также лучше всего делать покупки к школе (а в идеале успеть до конца июля). Для крупных приобретений август не подходит совсем.

С 10 по 23 августа из-за квадратуры Сатурна и Марса крайне неудачный период для любых деловых процессов. Вся активность будет натыкаться на препятствия, весь мир вставлять палки в колёса. Чтобы двигаться, придётся преодолевать сопротивления среды и прилагать в разы больше усилий. На фоне ретроградности Меркурия некоторые процессы могут вообще остановиться. Но при этом аспект несёт в себе много агрессии, что может отразиться и на общественно-политической ситуации.

Ситуация обостряется напряжённым полнолунием 19 августа. Его энергетика несёт в себе разного рода неожиданности со знаком минус и форс-мажоры, могут быть разрушительные события. За три дня до и три дня после точно не стоит предпринимать важных шагов, если вы не уверены в последствиях. Обычно на полнолуние мы наблюдаем кульминацию процессов, которые вызревали две предыдущие недели. Если что-то у вас вызывало напряжение, найдите возможность подстраховаться. Также период вблизи этого полнолуния очень аварийный.

Ещё один сложный аспект месяца, который точно повлияет на общественные и социальные процессы, это квадратура Сатурна и Юпитера. Эти две планеты будут конфликтовать очень долго, то сходясь, то расходясь и задавая повестку на годы. Но их первая квадратура приходится именно на август 2024 года. Самый пик вблизи 18–20 августа. Можно ожидать ужесточения законов, визовых ограничений, конфликтов на почве идеологии, разрывов важных договорённостей. Этот период может быть сложным для многих людей, которые занимают высокие посты, чреват потерями положения и репутации. Конечно, всё зависит от индивидуального гороскопа, но больше всего рискуют Девы, Рыбы, Стрельцы и Близнецы.