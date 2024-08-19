Как уберечься от гриппа, ковида, отравления и почему потрясают грибы – в интервью с руководителем Псковской городской поликлиники

22:23, 19 августа 2024, ПАИ

Как уберечься от гриппа, ковида, отравления и почему потрясают грибы – об этом и о других интересных вещах рассказывает исполняющая обязанности главврача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева, гостья ведущих программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самолечение – зло

– Летом часто слышим: человек попал в больницу с рвотой, да и вся семья заболела. Что это?

– У всех вирусных и бактериальных болезней есть периоды подъёма и снижения. Это связано с состоянием, температурой, влажностью окружающей среды и с внутренней миграцией населения. Ведь к чему привыкли в одном регионе, в другом воспринимается тяжелее. Приехали на юг – и давай есть как не в себя арбузы, дыни, абрикосы, забывая об опасности для здоровья. Надо вовремя обращаться к врачу, самое страшное – это самолечение.

– Почему?

– В народе бытует мнение, что от отравления все лечатся активированным углем. Если не помогает, то лоперамидом. Эта схема абсолютно нерабочая и приводит к тяжёлым последствиям.

– А как правильно?

– Наш организм – идеально созданная система, которая сама себя защищает. Рвотный рефлекс, диарея – это защитная реакция организма, направленная на вывод токсинов. Лоперамид останавливает процесс детоксикации, токсины остаются в организме, приводя к повреждению печени и почек, нарушению слизистой, которую потом очень тяжело восстановить.

До обращения к врачу можно принять абсорбенты на основе активированного угля. Исключаем лоперамид и пьём много воды. Жидкость снижает концентрацию токсинов, помогает их вывести и восстановить кислотно-щелочной баланс. А затем обязательно обращаемся к врачу.

– Псковичи очень любят чуть что ехать в инфекционную больницу и требовать там помощи.

– Чаще всего достаточно амбулаторной помощи, но бывает нужда в немедленной и экстренной госпитализации. Если состояние позволяет дойти до поликлиники, обязательно приходите – сделаем все необходимые анализы, дадим рекомендации. Наши терапевты обучены и знают, как справиться с ситуацией при тяжёлом состоянии, когда кажется, что с постели уже не встать, или диарея более пяти раз за сутки и рвота не прекращается.

Важно помнить: под маской кишечных инфекций могут прятаться и более серьёзные заболевания, учитывая, что в южных регионах и на новых освобождённых территориях можно подцепить такую особо опасную инфекцию. Поэтому если совсем тяжело, лучше вызвать скорую, а не ехать на автобусе или такси.

Так или иначе, необходимо обратиться к врачу и полностью обследоваться, исключить инфекционную патологию, проследить за тем, чтобы с печенью и почками всё было в порядке и не было тяжёлых последствий. Врач даст рекомендации, как себя вести после выздоровления, это немаловажно. При выходе из отравления и кишечной инфекции обязательна диета и режим питания – есть пять-шесть раз в день маленькими порциями. Продукты вводятся постепенно и в небольшом количестве. Например, при таких тяжёлых последствиях отравления, как панкреатит, схема лечения – холод, голод и покой. Грустная схема, но очень эффективно помогает организму восстановиться.

– Чем отличается кишечная инфекция от отравления?

– Кишечную инфекцию вызывают вирусы или бактерии при употреблении плохо приготовленного или заражённого продукта. Отравление чаще всего связано с тем, что съели что-то несвежее и просто организм отторгает.

Отравление – кратковременное заболевание, а повреждение ЖКТ бактериями или вирусами может затянуться и привести к более тяжёлым последствиям.

– Как понять, что это именно отравление? И почему вся семья ела одно и то же, а плохо стало одному?

– Всегда запоминается, после чего стало плохо. В принципе, могут вызвать отравление продукты с нарушением срока годности, условий хранения и термической обработки. А состояние желудочно-кишечного тракта у всех разное, и не у каждого защитный слой слизистой способен всё переварить и вывести.

Проблемы лесных даров

– Грибочки – просто потрясающая тема, которую стоит обсудить.

– Очень много последствий от неправильной готовки и употребления грибов. Не только временные расстройства ЖКТ, но серьёзные, вплоть до летальных исходов. Грибы сами по себе тяжёлый продукт, наш организм не приспособлен к их перевариванию. Грибы как губка впитывают токсичные вещества. Поэтому не стоит собирать их вдоль дорог или покупать у сидящих там с открытыми ведрами людей – неизвестно, сколько машин мимо проехало, выделяя выхлопные газы.

– К примеру, люди неделю собирают грибочки, хранят их в холодильнике, а к выходным выносят свою добычу на продажу. Почему так делать нельзя?

– Потому что при хранении грибы точно так же накапливают токсичные вещества и могут вызвать серьёзную патологию вплоть до летальных исходов. Грибы нужно готовить и есть свежими. Хранить можно термически обработанные, но нужно помнить: посторонний человек, который грибы собирал, мог ошибиться, и какой-то один грибочек способен стоить вам жизни. Поэтому с чужих рук покупать грибы неизвестного происхождения не надо.

– Ваш комментарий к началу сезона консервации.

– Самый страшный результат неправильного консервирования – ботулизм. Это почти всегда летальные исходы или тяжёлые последствия для организма. Не хочется пугать, но очень важно правильно приготовить и не надеяться на то, что вот тут сверху плесень снимем, а дальше нормально. На самом деле это опасно для здоровья. Консервация – это целое искусство, и если не умеешь, не стоит браться. Кстати, если плесень появилась на хлебе или на другом продукте, это значит, что поражен весь продукт.

Грязные руки грозят бедой

– Часто наблюдаю, как в магазинах тетеньки перебирают, мнут овощи и фрукты, а затем кладут обратно в ящик…

– Дома нужно очень тщательно мыть сначала руки, а потом уже дары природы. Можно сначала подержать их в слабом растворе пищевой соды, а потом промыть под проточной водой. Вообще мытьё рук – первый залог здоровья и профилактика кишечных инфекций.

Если в семье у кого-то случилась кишечная инфекция, важно помнить о других родственниках. Больному нужно выделить отдельную посуду, которую стоит кипятить, следует тщательно обрабатывать санузел.

Это просто залог безопасности, ведь чаще всего туалет в квартире всего один.

Осень на пороге

– И вместе с ней ОРВИ. Есть ли уже случаи заболевания гриппом, ковидом?

– Да, есть небольшой подъём ковида. На жаре люди не обращают внимания на признаки ОРВИ, продолжают вести активный образ жизни, ездить по стране, встречаться с родственниками из других регионов. Плюс большая концентрация людей во время летних массовых мероприятий и в местах отдыха на свежем воздухе. Также многим очень хочется продлить лето, и они активно купаются в уже холодной воде. Надо лишний раз подумать, стоит ли лезть в воду, особенно если иммунитет слабоват. Плохо, что сейчас народ с признаками ОРВИ в поликлинику старается не обращаться – вот инфекция и разносится, провоцируя подъём заболеваемости.

– Чего ждут врачи от начала учебного года?

– Готовимся к очередному подъёму ОРВИ. Сначала в детских коллективах все обменяются инфекцией, потом принесут её домой. Поэтому уже в ближайшее время поступит вакцина от гриппа, и как только она появится, мы сразу известим. Пока грипп не фиксируется, самое время начать вакцинацию. У тех, кто откладывал такое решение, есть время подумать, попробовать в этом году вакцинироваться. И, сравнив своё самочувствие и состояние с предыдущими годами, оценить все плюсы вакцинации.

– А какой штамм гриппа ждём?

– Пока информация собирается, но вакцина будет сделана именно под планируемые штаммы. Скорее всего, будет доработана та же вакцина, что и в предыдущие сезоны. Она проверена годами, абсолютно безопасна и ею прививается большая часть города.

– Напомним, что вакцинация защищает нет от самого заболевания, а от тяжёлых последствий. На фоне ковида мы забыли, что грипп не менее опасен, ежегодно уносит много жизней. Внушительны цифры и осложнений после гриппа.

– У вакцины от гриппа есть ещё одно положительное свойство: она активирует наш иммунитет. В итоге даже простудные заболевания переносятся гораздо легче либо вообще не появляются, потому что защиты организма хватает в среднем на 10-11 месяцев. Поэтому я рекомендую каждому.

Когда пациенты говорят, что мы как-то сомневаемся, я всегда привожу собственный пример. До вакцинации от гриппа я болела за зиму 17 раз! Теперь прививаюсь ежегодно более десяти лет и ни разу не была на больничном. Даже если есть симптомы ОРВИ, то болезнь протекает в очень лёгкой форме и не больше двух-трёх дней. А тяжёлых заболеваний вроде ларингита или бронхита не бывает. Все сотрудники нашей поликлиники прививаются. И если мы делаем это себе, значит, действительно безопасно.

– Когда ждать вакцинацию?

– Думаю, что вскоре вакцинация уже начнётся, чтобы успел сформироваться иммунитет на период подъёма заболеваемости. Обязательно будет и выездная вакцинация.

– Ковид видоизменился, но от нас никуда не ушёл, мы с ним будем жить...

– Сейчас ту вакцину, что была, признали неэффективной из-за скорости мутации ковида, но её продолжают разрабатывать. Вакцинация на данный момент не для всех, а только для тех, кто работает в сфере, связанной с ковидом. Самое важное – профилактика. Нужно вакцинироваться от гриппа, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и обезопасить себя в период подъёма инфекции: поменьше посещать замкнутые пространства с большим скоплением людей. А в сезон отдыха, свежих фруктов и овощей как следует напитать организм, чтобы пережить зиму и в удовольствие, и активно.

С вакцинацией не стоит затягивать. Чем раньше её сделаете, тем лучше подготовитесь к подъёму заболеваемости. Уже сформируется иммунитет и не будет вот такого: я сделал прививку, а на следующий день заболел, это точно от прививки. Дети тоже подлежат вакцинации. Перед школой есть возможность привить своих детей, рассказать им о способах профилактики. Также ответственность родителей в том, чтобы не отпускать в школу детей с признаками ОРВИ.

– Ваш совет: что делать при первых признаках ОРВИ?

– Обратиться в температурный кабинет поликлиники, где сразу возьмут мазки, исключат ковид, требующий изоляции. Дадут рекомендации, назначат соответствующее лечение, потому что выбор противовирусных препаратов огромный. Мы стараемся отслеживать препараты, которые сильнее воздействуют на конкретный вирус, информируем сотрудников, какие средства в этом сезоне будут наиболее эффективны, а от каких стоит отказаться. И напоминаем, что антибиотики назначаются в крайних случаях, на вирус они не действуют.

– Какой должен быть набор средств в домашней аптечке?

– Препараты на случай отравлений, противопростудные, жаропонижающие общего назначения, перевязочные средства, жгут. Ведь даже дома может случиться всё что угодно. Настойки валерьянки, пустырника, боярышника при правильном употреблении – замечательные средства. Что касается более серьёзных лекарств, самое правильное – проконсультироваться с врачом. Так можно обезопасить себя не только от ненужных препаратов, но и от лишних трат. И важно регулярно проверять сроки годности всех средств в аптечке.

Новости медицины



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко

















– Температурный кабинет – прекрасная новость. А что ещё появится в этом сезоне?

– Сейчас поступает шикарное оборудование для реабилитации, в том числе тяжёлых пациентов. Часть оборудования уже действует, часть ещё требует установки. Надеюсь, что вскоре к работе приступят два новых специалиста – физиотерапевт и офтальмолог. Думаем пересмотреть концепцию физиотерапии и реабилитации, перераспределить оборудование на разные подразделения. Мне кажется, будет неплохо, если пациенты с признаками бронхита и ОРВИ не станут пересекаться с теми, у кого тяжёлая травма или патология, у них и так организм ослаблен.

– А в диспансеризации новое есть?

– Мы немного сменили концепцию. Выезды на предприятия самые эффективные, но в летний период, когда люди отправляются на дачу, мы для улучшения оказания медицинской помощи и диспансеризации решили приблизиться к народу. Отказались от работы в торговых центрах и стали ездить в дачные посёлки. Вы удивитесь, но там самыми активными нашими клиентами были мужчины 40–60 лет. А вообще призываем всех позаботиться о себе, тем более что есть и диспансеризация репродуктивного здоровья. Можно сразу полностью проверить свой организм, пока в поликлиниках ещё не сезон и народу не много.