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Общество

О росте заболеваемости ковидом предупреждают псковичей

О росте заболеваемости ковидом предупредила псковичей исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

Екатерина Астафьева. Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

«Наблюдается небольшой подъём ковида. Сейчас ещё на жаре все не обращают внимания на признаки ОРВИ, скидывают всё на кондиционер, сквозняк или купание. Чаще всего никто не хочет провести сезон отпусков в поликлинике или на больничном, поэтому продолжают вести активный образ жизни, перемещаться между регионами, встречаться с родственниками из других регионов», – подчеркнула Екатерина Астафьева.

Кроме того, в связи с проведением различных мероприятий и большого количества людей в магазинах по выходным, в том числе увеличивается риск распространения заболеваний, уточнила она.

«С учётом того, что люди стараются с признаками ОРВИ без лишней необходимости в поликлинику на данный момент не обращаться, что, кстати, очень плохо, то инфекция разносится дальше. И в принципе, это может спровоцировать какой-то подъём заболеваемости», – заключила Екатерина Астафьева.

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