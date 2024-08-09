О росте заболеваемости ковидом предупреждают псковичей

16:50, 09 августа 2024, ПАИ

О росте заболеваемости ковидом предупредила псковичей исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«Наблюдается небольшой подъём ковида. Сейчас ещё на жаре все не обращают внимания на признаки ОРВИ, скидывают всё на кондиционер, сквозняк или купание. Чаще всего никто не хочет провести сезон отпусков в поликлинике или на больничном, поэтому продолжают вести активный образ жизни, перемещаться между регионами, встречаться с родственниками из других регионов», – подчеркнула Екатерина Астафьева.

Кроме того, в связи с проведением различных мероприятий и большого количества людей в магазинах по выходным, в том числе увеличивается риск распространения заболеваний, уточнила она.

«С учётом того, что люди стараются с признаками ОРВИ без лишней необходимости в поликлинику на данный момент не обращаться, что, кстати, очень плохо, то инфекция разносится дальше. И в принципе, это может спровоцировать какой-то подъём заболеваемости», – заключила Екатерина Астафьева.