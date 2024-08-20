РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты

15:15, 20 августа 2024, ПАИ

В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Выпуски новых серий обычно приурочены к значимым, памятным событиям. В честь 27-й годовщины памяти Юрия Никулина на витрине РСХБ появились серебряные и сувенирные монеты, посвящённые жизни и творчеству артиста.

«Монеты с изображением всеми любимого «доброго клоуна» и актёра Юрия Никулина станут прекрасным дополнением к коллекции любого ценителя искусства и нумизматики. Они доступны для покупки в офисах Россельхозбанка в Москве, а также по предзаказу на сайте во всех регионах присутствия банка. С каждым годом количество коллекционеров, интересующихся нумизматикой, увеличивается, что способствует повышенному спросу», – рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Памятные и сувенирные монеты доступны для покупки на официальном сайте coins.rshb.ru и в точках продаж. Важным преимуществом является отсутствие необходимости регистрации на сайте. Для получения дополнительной информации и консультаций можно связаться со службой поддержки клиентов по телефону в Пскове (8 8112) 68-72-07.

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