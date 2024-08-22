367 молодых избирателей смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах в Псковской области

14:34, 22 августа 2024, ПАИ

367 молодых избирателей смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области











Речь идёт о тех избирателях, которым ко дню голосования исполнится 18 лет. Традиционно каждый впервые голосующий избиратель получит небольшой сувенир от избирательных комиссий. Сувениры будут разные в зависимости от муниципалитета, в котором проходят выборы.

Так, в Пскове юные избиратели получат набор, включающий магнитный блокнот, значок, наклейки и брелок, а в Псковском районе сувениром станет магнитная фоторамка с блокнотом.

В Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Усвятском муниципальных округах, Великолукском, Себежском и Палкинском районах это будут блокноты и брелок с символом региона – барсиком.

В Гдовском районе сувениром для каждого 18-летнего избирателя станет обложка для паспорта, в Порховском районе – блокнот с достопримечательностями и видами муниципалитета.