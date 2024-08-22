Великолукский мясокомбинат продаёт сеть супермаркетов за миллиард рублей

15:20, 22 августа 2024, ПАИ

Великолукский мясокомбинат продаёт сеть своих продовольственных магазинов за миллиард рублей. Объявление размещено на одной из площадок купли-продажи.

Компания продаёт 41 магазин. Магазины находятся в Псковской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также в Карелии.