Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Великолукский мясокомбинат продаёт сеть супермаркетов за миллиард рублей

Великолукский мясокомбинат продаёт сеть своих продовольственных магазинов за миллиард рублей. Объявление размещено на одной из площадок купли-продажи.

Компания продаёт 41 магазин. Магазины находятся в Псковской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также в Карелии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 августа 2024

Глава Псковского района и председатель Общественной палаты региона посетили завод «Титан-Полимер»
21 августа 2024

На 7,2% подешевел в России базовый набор канцтоваров
20 августа 2024

Заместитель губернатора Нинель Салагаева стала гостьей «Оглавления». Главное
20 августа 2024

Запуск авиасообщения с Мурманском прорабатывается в правительстве Псковской области
20 августа 2024

Почти 100 тысяч пассажиров перевёз псковский аэропорт с начала 2024 года
20 августа 2024

Размер микрозаймов для МСП в Псковской области необходимо увеличивать – Нинель Салагаева
20 августа 2024

Работу Фонда инвестразвития Псковской области оценила вице-губернатор
20 августа 2024

Современный музейно-гостиничный кластер появится в историческом центре Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...