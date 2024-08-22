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Две медали завоевали великолукские лучницы на открытых республиканских соревнованиях в Бресте

Две медали завоевали великолукские лучницы на открытых республиканских соревнованиях на призы П. И. Климука, которые проходят в Бресте. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Две медали завоевали великолукские лучницы на открытых республиканских соревнованиях в Бресте. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях принимают участие три представителя Великих Лук: Александра Савенкова, Ника Снеткова и Сергей Кузнецов.

В соревнованиях по блочному луку среди смешанных команд Ника Снеткова в тандеме с представителем Ямало-Ненецкого автономного округа Виктором Калашниковым завоевала бронзу, обыграв в спарринге дуэт Екатерины Румянцевой и Дмитрия Агуреева – 146:140.

В борьбе за награды командных соревнований среди женщин великолучанки выступали вместе с лидером сборной России Ариной Черкезовой. Спортсменки заняли первое место квалификации и автоматически вышли в полуфинал, где обыграли первый состав Российский федерации стрельбы из лука – 227:220. В финале с минимальным преимуществом великолучанки и москвичка победили вторую команду сборной России – 226:225.

Отметим, что в индивидуальном зачёте Александра Савенкова вышла в финал, где она встретится с лучницей из Бурятии Дианой Ошоровой.

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