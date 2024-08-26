Более 100 предостережений в сфере земельного надзора устранили в Псковской области

14:38, 26 августа 2024, ПАИ

101 предостережение в сфере земельного надзора устранили в Псковской области за семь месяцев этого года, рассказала заместитель руководителя регионального управления Росреестра Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 августа.

«По остальным объявленным предостережениям либо не наступил рекомендуемый срок устранения выявленных признаков нарушения земельного законодательства, либо контролируемые лица проигнорировали объявленное им предостережение. Если нарушение не устранили, то это является основанием для проведения внеплановой проверки. Инспектор направляет документы в прокуратуру для согласования проверки с контролируемым лицом», – заключила она.