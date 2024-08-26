О земельном надзоре рассказывают эксперты в медиацентре ПАИ

12:01, 26 августа 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый государственному земельному надзору, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 августа.

Кто осуществляет земельный надзор, за какими нарушениями следят инспекторы, какие ограничения сейчас действуют при осуществлении государственного земельного надзора, что такое предостережение, что будет, если не реагировать на предостережение?

На эти и другие вопросы ответят заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова и ведущий специалист-эксперт, госинспектор по использованию и охране земель Управления Росреестра по Псковской области Екатерина Малышева.