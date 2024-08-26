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Общество

Хранившему оружие жителю Новоскольнического района на два месяца запретили путешествия

Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (часть 1 статья 222 УК РФ).

Выяснилось, что в одном из деревенским сараев он обнаружил огнестрельное оружие и, не имея разрешения на его хранение, оставил его у себя, не сообщив о находке полиции. В итоге сотрудники полиции принудительно изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда он признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два месяца. Мужчине запрещено выезжать за пределы Новосокольнического района, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, он обязан являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

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