Хранившему оружие жителю Новоскольнического района на два месяца запретили путешествия

14:32, 26 августа 2024, ПАИ

Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (часть 1 статья 222 УК РФ).

Выяснилось, что в одном из деревенским сараев он обнаружил огнестрельное оружие и, не имея разрешения на его хранение, оставил его у себя, не сообщив о находке полиции. В итоге сотрудники полиции принудительно изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда он признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два месяца. Мужчине запрещено выезжать за пределы Новосокольнического района, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, он обязан являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.