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Экономика

В Пскове наградили победителей конкурса «Экспортёр года»

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») подвёл итоги ежегодного конкурса «Экспортёр года» и провёл церемонию награждения предприятий региона, осуществлявших наиболее активную экспортную деятельность в 2023 году. Церемония состоялась 22 августа.

Победителями стали:

  • в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» – компания «М-Конструктор»;
  • в номинации «Женщина-экспортёр» – ООО «Кампотекс»;
  • в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» – ООО «Оско-инвест»;
  • в номинации «Прорыв года» – косметика «Яся»;
  • в номинации «Экспортёр года в сфере АПК» – ООО «Псковрыбторг»;
  • в номинации «Экспортёр года в сфере ЛПК» – ООО «Оско-инвест».

«В рамках этого конкурса мы отмечаем и награждаем специальными грамотами и призами экспортно ориентированных предпринимателей нашего региона, кто особенно отличился в прошедшем году по объёму, по качеству экспорта своей продукции за рубеж. Данный конкурс проводится уже более трёх лет», – рассказала директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Предприниматели каждого года, победители и не только, поражают своим энтузиазмом, своей работой, они заряжают нас, делают то, что могут, то, что умеют. Они любят свою работу», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

В свою очередь победительница конкурса, основатель бренда натуральной косметики «Яся» Руслана Комлева поделилась эмоциями от победы в конкурсе.

«У меня самые невероятные, фантастические эмоции, это было настолько неожиданно. Я безумно рада, потому что это была долгая работа, трудная работа, но в то же время в экспортном центре мы идём с самых азов, с маленького первого начинания и всегда чувствуется полная отдача. Ты приходишь в эту организацию, чувствуешь, что тебе помогут во всех направлениях: выставки, поездки, ты всегда чувствуешь тёплую опору, профессиональное плечо, это важно», – сказала она.

Конкурс «Экспортёр года» призван поощрять предпринимателей региона, а также стимулировать рост экспортной активности.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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