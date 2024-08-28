Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День соседей проведут в Хотицах

День соседей пройдёт на улице Загородной, 2 и 4 в деревне Хотицы Псковского района в жилом комплексе «Молодёжный». Мероприятие начнётся завтра, 29 августа, в 18:00, сообщает газета «Псковская провинция».

Фотографии с прошлогоднего мероприятия. Фото здесь и далее: газета «Псковская провинция»

Праздник проведут для того, чтобы соседи познакомились друг с другом.

Участников события ждут выступления артистов районного центра культуры. Также тут будут работать интерактивные площадки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 августа 2024

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь и Наталья Ильина посетили ПИШ Союзного государства
28 августа 2024

Опубликовано оперативное видео с места преступления в Палкинском районе, где мужчина убил свою супругу
28 августа 2024

Профсоюз организовал праздник для воспитанников Островского центра соцобслуживания
28 августа 2024

Бешенство у животных, клещей и качество воды обсудили на «Серебряном дожде». Главное
28 августа 2024

На Валдае продолжает свою работу студенческий турслёт, организованный ПсковГУ
28 августа 2024

День соседей проведут в Хотицах
28 августа 2024

Почти 700 гектаров земли обработано от клещей в Псковской области
28 августа 2024

Иностранные журналисты посетили государственный медиахолдинг Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...