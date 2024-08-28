День соседей проведут в Хотицах
День соседей пройдёт на улице Загородной, 2 и 4 в деревне Хотицы Псковского района в жилом комплексе «Молодёжный». Мероприятие начнётся завтра, 29 августа, в 18:00, сообщает газета «Псковская провинция».
Праздник проведут для того, чтобы соседи познакомились друг с другом.
Участников события ждут выступления артистов районного центра культуры. Также тут будут работать интерактивные площадки.
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