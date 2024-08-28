Только 34% псковичей согласны на зарплату в конверте
Только 34% псковичей согласны на зарплату в конверте, сообщили ПАИ в сервисе SuperJob.
При этом 47% жителей Пскова не согласны на такие условия оплаты труда. Женщины в городе реже соглашаются на «серую» зарплату (50% против 44% мужчин). Псковичи старше 45 лет чаще выступают против денег в конверте, чем молодые люди.
Среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, больше тех, кто против «серой» заработной платы.
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