Только 34% псковичей согласны на зарплату в конверте

08:37, 29 августа 2024, ПАИ

Только 34% псковичей согласны на зарплату в конверте, сообщили ПАИ в сервисе SuperJob.

При этом 47% жителей Пскова не согласны на такие условия оплаты труда. Женщины в городе реже соглашаются на «серую» зарплату (50% против 44% мужчин). Псковичи старше 45 лет чаще выступают против денег в конверте, чем молодые люди.

Среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, больше тех, кто против «серой» заработной платы.