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Экономика

Рост продаж пива и сидра вызвал дефицит стеклянных бутылок

Компании, производящие напитки, из-за роста продаж столкнулись с нехваткой стеклянных бутылок, пишет «Коммерсантъ».

Дефицит стеклотары объёмом 0,5 литра объясняется летним ростом продаж. С конца мая по конец июня этого года продажи пива выросли на 8,9%, сидра – на 15,3%. Кроме того, стекольные заводы не успевают производить бутылки определённого типа. Тары зелёного и оливкового цвета практически невозможно закупить.

Одной из причин нехватки могут быть перекосы в производстве, сообщают одни из производителей стеклотары. Однако это касается только бутылок оливкового и зелёного цвета. Ситуацию осложняет и то, что крупные компании заранее закупают стеклотару в преддверии новогодних праздников. А переход на ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки затруднён из-за специфики производства и требований ретейлеров. Также представители рынка считают, что одной из возможных причин стало активное увеличение слабоалкогольных коктейлей.

Однако с нехваткой бутылок столкнулись не все производители. Например, компании, входящие в Ассоциацию производителей пива, солода и напитков, не имеют трудностей с поставками, отметил исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов.

Дефицит стеклянной тары мог затронуть в первую очередь небольшие компании, которые изначально не были готовы к увеличению спроса на свою продукцию.

Представители пивного рынка также отмечают, что стоимость стеклянных бутылок ёмкостью 0,5 литра за последние два года выросла на 45–50%.

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