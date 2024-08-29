Тренировка «Дружины» проходит на полигоне в Псковском районе

14:30, 29 августа 2024, ПАИ

Тренировка отряда АНО «Дружина» проходит на территории одного из полигонов в Псковском районе, пишет газета «Псковская провинция».

Несколько десятков дружинников отрабатывают навыки тактической подготовки, ориентирования по карте, стрелковой подготовке. Им помогают сотрудники МВД. Как среди дружинников, так и среди силовиков много девушек.

Также в программе учений запланировано приземление условного вражеского беспилотника при помощи спецсредств.

Напомним, что отряд «Дружина», в который на территории региона входит более двух тысяч человек, оказывает содействие правоохранительным органам в сохранении безопасности и правопорядка на территории Псковской области.

Отметим, что в Псковской области отряд содействия обороне и безопасности создан в 2023 году.