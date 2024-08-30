Послушать старинный патефон и понюхать духи советской эпохи смогут гости Изборского музея

13:36, 30 августа 2024, ПАИ

Интерактивная экскурсия по выставке «Образы счастья» с элементами ретро-дефиле пройдёт в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 31 августа. Мероприятие начнётся в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника







Участники мероприятия смогут погрузиться в реалии бытовой культуры, моды и отдыха 1950–1960-х годов, почувствовать, как пахнут самые популярные духи того времени и услышать звук старинного патефона.

«Винтажные вещи и наряды не возбраняются. В последний день лета ждём вас в Изборске на ретро-дефиле! И напоминаем, что выставка «Образы счастья» работает до 8 сентября», – отметили в пресс-службе.