Издевавшийся над собакой житель Псковской области предстанет перед судом

17:05, 30 августа 2024, ПАИ

Житель села Славковичи Порховского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животным – тогда он избил пса Катыша. Преступление произошло 12 июня, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В июне пьяный мужчина из-за побуждений в присутствии детей позвал к себе собаку, а после этого неоднократно ударил её о землю. Из-за этого животное получило черепно-мозговую травму, политравмы и контузии лёгких.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Его обвиняют по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 245 УК РФ. Местному жителю грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Напомним, что шокирующее видео с издевательством над животным начали в июне обсуждать псковичи. После этого полиция задержала живодёров. Оказалось, что животное спасла 12-летняя девочка. Животное удалось спасти благодаря приюту «Добрый» и неравнодушным псковичам, которые собрали деньги на лечение. История Катыша закончилась положительно: буквально за пару недель ему нашли новых хозяев.