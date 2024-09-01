Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП в Бежаницком муниципальном округе
Столкновение автомобиля Kia и мотоблока произошло на автодороге Успенское – Сопрыгино у деревни Новый Двор в Бежаницком муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель спецтехники передвигался без осветительных приборов и находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадал водитель мотоблока.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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