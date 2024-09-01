Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП в Бежаницком муниципальном округе

10:47, 01 сентября 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Kia и мотоблока произошло на автодороге Успенское – Сопрыгино у деревни Новый Двор в Бежаницком муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель спецтехники передвигался без осветительных приборов и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоблока.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.