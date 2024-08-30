Россияне стали допускать значительные просрочки по ипотеке

08:05, 02 сентября 2024, ПАИ

Россияне стали допускать большие просрочки по ипотеке – более 90 дней, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

За первые пять месяцев этого года объём жилищных кредитов вырос на 16%. В то же время совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024-го увеличился только на 6%. То есть его качество ухудшилось.

В 2023 году картина была другой – объём просрочек по ипотекам повысился лишь на 3% к началу июня, а совокупный портфель вырос на 9%. Причём на просрочку сейчас выходят в основном те, кто получил ипотеку несколько лет назад, пояснили в Центробанке.