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Экономика

Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Как формируются квоты на добычу рыбы и какие основные проблемы сохранения водных биоресурсов? Каково состояние инфраструктуры рыбодобывающих предприятий? Как сделать отрасль привлекательной для инвестиций и молодёжи? Почему в России низкий спрос на рыбу и как популяризировать потребление рыбы у россиян?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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