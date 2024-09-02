Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:38, 02 сентября 2024, ПАИ

Директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября, в 14:00.

Как формируются квоты на добычу рыбы и какие основные проблемы сохранения водных биоресурсов? Каково состояние инфраструктуры рыбодобывающих предприятий? Как сделать отрасль привлекательной для инвестиций и молодёжи? Почему в России низкий спрос на рыбу и как популяризировать потребление рыбы у россиян?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».