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Псковички участвуют в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Псковички Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова принимают участие в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ.

Псковички принимают участие в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Фото: спортшкола «Ника»

В первый день соревнований псковички в составе четвёрки заняли восьмое место в финале на дистанции 1 000 метров.

Сегодня, 2 сентября, спортсменки в составе четвёрки поборются за награды на 200 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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