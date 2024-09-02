Псковички участвуют в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Псковички Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова принимают участие в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ.
В первый день соревнований псковички в составе четвёрки заняли восьмое место в финале на дистанции 1 000 метров.
Сегодня, 2 сентября, спортсменки в составе четвёрки поборются за награды на 200 метров.
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Псковички участвуют в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
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