Псковички участвуют в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

17:17, 02 сентября 2024, ПАИ

Псковички Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова принимают участие в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ.

В первый день соревнований псковички в составе четвёрки заняли восьмое место в финале на дистанции 1 000 метров.

Сегодня, 2 сентября, спортсменки в составе четвёрки поборются за награды на 200 метров.

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