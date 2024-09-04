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Экономика

Сбер выпустил руководство для компаний Китая по выходу на российский рынок

Сбер выпустил руководство для компаний Китая по выходу на российский рынок, пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, которое он сделал в ходе сессии на Восточном экономическом форуме.

Фото: пресс-служба Сбера

Упрощение процесса выхода иностранных компаний на российский рынок является одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, отметил Александр Ведяхин.

Сейчас в России трудится порядка 9 500 компаний, которые связаны с китайским бизнесом. При этом их количество выросло на две тысячи по сравнению с прошлым годом. Чтобы решить сложности выхода на российский рынок (понимание ментальности, поиск партнёров для бизнеса и административные барьеры), Сбер выпустил руководство для компаний Китая.

Документ доступен всем желающим. Как запустить бизнес в России, каковы особенности налоговой системы РФ и валютного законодательства, какие в России есть экономические зоны и принципы привлечения инвестиций – это лишь часть той информации, которая есть в руководстве.

«Сбер готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И конечно, будем помогать клиентам расти на нашем рынке», – подчеркнул Александр Ведяхин.

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