Сбер выпустил руководство для компаний Китая по выходу на российский рынок

13:28, 04 сентября 2024, ПАИ

Сбер выпустил руководство для компаний Китая по выходу на российский рынок, пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, которое он сделал в ходе сессии на Восточном экономическом форуме.

Упрощение процесса выхода иностранных компаний на российский рынок является одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, отметил Александр Ведяхин.

Сейчас в России трудится порядка 9 500 компаний, которые связаны с китайским бизнесом. При этом их количество выросло на две тысячи по сравнению с прошлым годом. Чтобы решить сложности выхода на российский рынок (понимание ментальности, поиск партнёров для бизнеса и административные барьеры), Сбер выпустил руководство для компаний Китая.

Документ доступен всем желающим. Как запустить бизнес в России, каковы особенности налоговой системы РФ и валютного законодательства, какие в России есть экономические зоны и принципы привлечения инвестиций – это лишь часть той информации, которая есть в руководстве.

«Сбер готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И конечно, будем помогать клиентам расти на нашем рынке», – подчеркнул Александр Ведяхин.