Водитель госпитализирован в критическом состоянии после ДТП в Псковском районе

09:02, 05 сентября 2024, ПАИ

При опрокидывании автомобиля SsangYong Actyon в кювет 60-летний водитель вылетел из транспортного средства. ДТП произошло в деревне Хотицы в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики госпитализировали водителя в критическом состоянии в медицинское учреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.