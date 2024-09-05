Водитель госпитализирован в критическом состоянии после ДТП в Псковском районе
При опрокидывании автомобиля SsangYong Actyon в кювет 60-летний водитель вылетел из транспортного средства. ДТП произошло в деревне Хотицы в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики госпитализировали водителя в критическом состоянии в медицинское учреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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05 сентября 2024
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии