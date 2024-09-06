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Карантинную фитосанитарную зону по повилике расширили в Островском районе

Карантинную фитосанитарную зону по повилике расширили в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе сотрудники Россельхознадзора провели мониторинг территории карантинной фитосанитарной зоны, установленной на площади 136 гектаров, по карантинному сорному растению повилика, расположенной в Островском районе.

В результате проведённого обследования обнаружено расширение очага карантинного объекта и выявлен новый очаг повилики. В связи с этим было принято решение изменить границы карантинной фитосанитарной зоны и ввести карантинный фитосанитарный режим на общей площади 780 гектаров.

Повилика – сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Он снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала. В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение трёх лет до полной ликвидации карантинного объекта.

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