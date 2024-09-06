Накормить Дракона: РСХБ назвал топ-5 экспортных категорий АПК для Китая-2030

09:02, 07 сентября 2024, ПАИ

По торговому обороту главным партнёром России выступает Китай. Поставки в Поднебесную выросли в полтора раза за год и достигли почти 7,6 миллиардов долларов, что составляет 17,5% от общего экспорта российского АПК в 2023 году. С начала 2024 года показатель уже приблизился к 4 миллиардам долларов.

Россельхозбанк изучил рост потребностей Китая в продовольствии и назвал наиболее перспективные для отечественного агробизнеса направления.

С точки зрения сохранения собственной продовольственной безопасности России, как приоритета природных особенностей нашей страны, логистики и производственных мощностей, а также потребностей Китая специалисты выделяют пять наиболее перспективных направлений для экспорта АПК и экспертно оценивают их по трём критериям по пятибалльной шкале: потенциал роста поставок – потенциал увеличения доли на рынке – потенциал положительного влияния на инфраструктуру Дальнего Востока России.

Свинина: 5-5-5

Россия способна закрыть до трети этой потребности – 0,5 миллиона тонн мяса без ущерба для собственной продовольственной безопасности. Запрос настолько велик, что наряду с Россией его могут одновременно и не мешая друг другу удовлетворять Бразилия, Евросоюз, США и Канада, а также, естественно, сам Китай. По итогам года экспорт свинины из России может составить более 50 тысяч тонн.

Растительные масла: 5-4-4

Острые и разнообразные блюда китайской гастрономии готовятся на растительных маслах и практически всегда заправляются всевозможными соусами также на их основе. Масла – рапсовое и подсолнечное – занимают третье и четвёртое места соответственно в поставках продукции АПК из России в Китай с начала года. На них совокупно приходится почти 935 миллионов долларов. В 2023 году Россия отгрузила в Китай в совокупности около 2,5 миллиона тонн растительных масел.

Дары моря: 4-4-5

Среднедушевые потребности в рыбе и других водных биоресурсах и продуктах из них могут увеличиться на 9% почти до 40 килограммов, это +3 килограмма к 2023 году. Китайцы – мастера делать блюда из рыбы, и Россия могла бы использовать эту черту национальной кухни как фактор развития производств глубокой переработки. Её производство в России к 2030 году, как ожидается, увеличится на 1 млн тонн в год, а экспорт – на 90% до 754 тысяч тонн. И спрос со стороны Китая может поднять эти цели ещё выше.

В частности, с начала 2024 года Россия в полтора раза нарастила поставки рыбной муки (непригодной в пищу) до 106 миллионов долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эта категория вошла в первую десятку по экспорту продукции АПК в Поднебесную.

Сухое молоко и молочная сыворотка: 4-3-4

Современные китайцы обожают делать прохладительные напитки на основе молока, и рост на 9% до полутора килограмма таких товаров на человека – довольно предсказуемый сценарий. Российские производители могут видеть в этом стимул развивать глубокую переработку и продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Различные продукты сушки молока обладают наибольшим потенциалом благодаря удобству использования в разных сегментах пищевой промышленности. Так, например, за пять лет Россия практически с нуля нарастила экспорт молочной сыворотки в Китай до примерно семи тысяч тонн в 2023 году. При этом доля российской сыворотки на китайском рынке остаётся незначительной (около 1%). Темпы роста российского экспорта и растущая потребность в сыворотке в Китае говорят о возможности увеличить объёмы вывоза продукта в несколько раз к 2030 году до 20–30 тысяч тонн и более.

Птица: 3-2-4

С 2010 по 2023 годы потребление мяса птицы в Китае выросло на 4% до 14,6 килограмма и, ожидается, вырастет ещё на 4% до 15,22 килограмма на человека к 2030 году.

По мнению аналитиков, этот прогноз позволяет рассчитывать на увеличение экспорта соответствующей продукции из России, что может создать стимул для постройки дополнительных и перерабатывающих производственных мощностей в регионах Дальнего Востока, а это рабочие места и доход в бюджет. В 2023 году экспорт мяса птицы в Китай составил более 130 тысяч тонн. Россия занимает на рынке порядка 10% и конкурирует с лидерами мирового экспорта птицы – США и Бразилией. Тем не менее, наша страна может рассчитывать на увеличение экспорта по крайней мере до 150 тысяч тонн.