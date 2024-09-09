Потребность в каких специалистах выросла в Псковской области, выяснили эксперты

08:36, 09 сентября 2024, ПАИ

Кому проще всего найти работу из-за высокого спроса у работодателей, выяснили аналитики hh.ru.

Больше всего потребность на рынке труда в ИТ-специалистах. В этой сфере работодатели разместили более 300 новых вакансий. На втором месте по востребованности в Псковской области – специалисты по управлению персоналом. Спрос на них вырос на 66%.

На третьем месте – юристы, потребность в которых выросла на 43%. На четвёртом месте – строители и специалисты по недвижимости, спрос на которых увеличился на 36%.