Пскович взял в кредит четыре миллиона рублей и перевёл всё мошенникам

16:48, 09 сентября 2024, ПАИ

Четыре миллиона рублей перевёл пскович мошенникам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 41-летний житель Пскова. Он рассказал, что несколько дней ему звонит неизвестный под видом сотрудника финансового мониторинга. Звонивший сообщил, что некто получил доступ к банковским счетам псковича. Мужчина, желая это предотвратить, вступил в диалог с мошенниками. После общения он перевёл через банкоматы четыре миллиона рублей, взятые в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.