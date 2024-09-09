В Великих Луках подсудимому за отказ выполнять обязательные работы назначили более строгое наказание
В Великих Луках гражданину заменили неотбытую часть уголовного наказания за преступление в виде обязательных работ более строгим видом наказания. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
В ходе слушаний подсудимый заявил, что отрабатывать обязательные работы не будет.
Судья, проверив материалы дела, согласился с позицией прокурора. Неотбытую часть наказания в виде обязательных работ заменили лишением свободы на срок 22 дня с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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