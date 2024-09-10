Вопросы осуществления госнадзора на объектах строительства обсудил Михаил Ведерников с Андреем Кириленком

18:38, 10 сентября 2024, ПАИ

Вопросы осуществления государственного строительного надзора на объектах капитального строительства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андреем Кирилёнком. Об этом ПАИ сообщили в региональном правительстве.

Под надзором находится 93 строящихся объекта Псковской области, 21 из них – те объекты, которые строятся или реконструируются за счёт бюджетных средств. Михаил Ведерников поручил проанализировать исполнение сторонами контрактных обязательств в рамках внутреннего государственного финансового контроля.

Речь также шла о так называемых самовольные постройках – тех строениях, которые возведены на участке без получения необходимых согласований и разрешений или с нарушением градостроительных норм и правил. С начала 2024 года жители региона направили 23 обращения, в которых сообщали об объектах самовольного строительства. Все поступившие обращения проверяются и обрабатываются специалистами.