Вопросы осуществления госнадзора на объектах строительства обсудил Михаил Ведерников с Андреем Кириленком
Вопросы осуществления государственного строительного надзора на объектах капитального строительства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андреем Кирилёнком. Об этом ПАИ сообщили в региональном правительстве.
Под надзором находится 93 строящихся объекта Псковской области, 21 из них – те объекты, которые строятся или реконструируются за счёт бюджетных средств. Михаил Ведерников поручил проанализировать исполнение сторонами контрактных обязательств в рамках внутреннего государственного финансового контроля.
Речь также шла о так называемых самовольные постройках – тех строениях, которые возведены на участке без получения необходимых согласований и разрешений или с нарушением градостроительных норм и правил. С начала 2024 года жители региона направили 23 обращения, в которых сообщали об объектах самовольного строительства. Все поступившие обращения проверяются и обрабатываются специалистами.
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Вопросы осуществления госнадзора на объектах строительства обсудил Михаил Ведерников с Андреем Кириленком
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