19-летний великолучанин угрожал расправой знакомому из-за девушки
В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего великолучанина, который причинил здоровью своего знакомого вред средней тяжести (части 1 статьи 112 УК РФ), а также угрожал убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
Установлено, что в начале июня текущего года произошёл конфликт двух знакомых из-за девушки. Увидев потерпевшего, подсудимый разозлился и решил выяснить отношения. Парень нанёс удары кулаками в область лица и головы, а также ногой в область груди потерпевшего. После чего достал из сумки нож, высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством и отрезал у потерпевшего прядь волос с головы.
Санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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