Строительство оказалось сферой с самой быстрорастущей зарплатой в Псковской области

08:29, 11 сентября 2024, ПАИ

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Псковской области оказалась сфера строительства и недвижимости.

По состоянию на начало осени 2024 года зарплата в секторе строительства и недвижимости в Псковской области выросла на 43% по сравнению с прошлым годом и достигла 79 тысяч рублей. Таким образом, именно область строительства и аренды / продажи жилья стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в регионе. При этом средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за год выросла на 9% – до 43 тысяч рублей. Динамика зарплат по РФ в целом более выраженная: +39%, при этом и доход выше, порядка 69,4 тысячи рублей.

Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для кадров добывающей отрасли (+42%, до 79 тысяч рублей), для сельхозработников (+28%, до 72 тысяч рублей), у производственников (+22%, до 67 тысяч рублей), а также у рабочих разных специальностей (+22%, до 73 тысяч рублей).

Отрицательная динамика по зарплатам в Псковской области наблюдается в вакансиях для кадров из сферы маркетинга и рекламы (-1%, до 55 тысяч рублей), финансистов (-7%, до 36 тысяч рублей), работников автосервисов (-9%, до 42 тысяч рублей), айтишников (-17%, до 40 тысяч рублей), а также местных охранников (-40%, до 25 тысяч рублей).