«Книга вместо водки»: Псковский музей подготовил виртуальную выставку ко Дню трезвости

10:13, 11 сентября 2024, ПАИ

Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. К этой дате Псковский музей подготовил виртуальную выставку, призванную напомнить о вреде алкоголя и об истории борьбы с ним, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Среди экспонатов необычной выставки – всевозможные сосуды для употребления напитков, брошюра «О деятельности Народной аудитории библиотеки-читальни и чайной Губернского комитета попечительства о народной трезвости в г. Пскове за 1898 год», кружечный жетон «Трезвость Счастье Народа» производственного изготовления фабрики жестяных изделий М. Кока и М. Бирманъ, журнал «Трезвая жизнь» за 1914 год, билет первого всероссийского беспроигрышного книгорозыгрыша «Книга вместо водки» Всероссийского общества борьбы за трезвость за 1929 год и многое другое.

Прогуляться по выставке можно здесь.