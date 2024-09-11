Выставка «Хочу на море» откроется в Пскове 25 сентября

23:56, 11 сентября 2024, ПАИ

Выставка «Хочу на море» откроется на площадке Псковского областного центра народного творчества 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Посетители смогут увидеть авторских кукол и мишек, текстиль, войлок, морские сувениры, фотографии. Гостям выставки предлагается вспомнить о морских поездках, о дальних путешествиях, о солнечных днях, о детстве, о бархатном сезоне, о пиратах и рыбах, отметили организаторы

Творческий союз мастеров войлока представит броши, панно и другие аксессуары из шерсти.

В память об ушедшей художнице-кукольнице из Липецка Ирине Стець в составе выставки будет показано и несколько кукол из её частных коллекций.

Начало в 17:00 (улица Некрасова, дом 10, выставочный зал ГБУК ПОЦНТ). В день открытия вход свободный.