Выставка «Хочу на море» откроется в Пскове 25 сентября
Выставка «Хочу на море» откроется на площадке Псковского областного центра народного творчества 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Посетители смогут увидеть авторских кукол и мишек, текстиль, войлок, морские сувениры, фотографии. Гостям выставки предлагается вспомнить о морских поездках, о дальних путешествиях, о солнечных днях, о детстве, о бархатном сезоне, о пиратах и рыбах, отметили организаторы
Творческий союз мастеров войлока представит броши, панно и другие аксессуары из шерсти.
В память об ушедшей художнице-кукольнице из Липецка Ирине Стець в составе выставки будет показано и несколько кукол из её частных коллекций.
Начало в 17:00 (улица Некрасова, дом 10, выставочный зал ГБУК ПОЦНТ). В день открытия вход свободный.
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