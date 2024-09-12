Житель Палкинского района подселил в дом к сыну пятерых иностранцев и попал под суд

11:43, 12 сентября 2024, ПАИ

Жителя Палкинского района осудили за фиктивную прописку иностранцев в доме сына, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в марте 2024 года мужчина, являясь собственником дома, где живёт его сын с семьёй, незаконно прописал пятерых граждан Узбекистана. При этом иностранцы не планировали проживать по месту прописки.

Суд признал жителя Палкинского района виновным в совершении преступления по статье 322.2 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей.

Также граждан Узбекистана сняли с миграционного учёта.