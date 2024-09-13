Судимый за педофилию пскович пытался вернуть поддельный паспорт, дав взятку полицейскому

17:33, 13 сентября 2024, ПАИ

Пскович пытался вернуть потерянный фальшивый паспорт, подкупив сотрудника полиции, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года пскович, судимый за изнасилование ребёнка, хотел скрыть это и купил в Интернете поддельный паспорт.

Его мужчина хранил в своём доме, а затем положил в камеру хранения в магазине и забыл. Там документ нашли сотрудники магазина и передали его в полицию.

Чтобы вернуть фальшивый паспорт, пскович через своих знакомых передал сотруднику полицию взятку в 40 тысяч рублей как часть от обещанных 200 тысяч рублей.

Однако эта противоправная деятельность была пресечена.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 2 статьи 327 УК РФ , а также пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ. Ему назначено наказаниев виде четырёх лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.