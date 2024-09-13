Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом в Пскове

20:32, 13 сентября 2024, ПАИ

Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает перед гостями.

В программе концерта – произведения И. Штрауса, Л. Делиба, Ф. Легара. Солисты концерта – сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко).