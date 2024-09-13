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Политика

Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом в Пскове

Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • «Бархатные сезоны» под открытым небом в Пскове
    Фото: ПАИ
  • «Бархатные сезоны» под открытым небом в Пскове
    Фото: ПАИ
  • «Бархатные сезоны» под открытым небом в Пскове
    Фото: ПАИ
  • «Бархатные сезоны» под открытым небом в Пскове
    Фото: ПАИ
  • «Бархатные сезоны» под открытым небом в Пскове
    Фото: ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает перед гостями.

В программе концерта – произведения И. Штрауса, Л. Делиба, Ф. Легара. Солисты концерта – сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко).

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