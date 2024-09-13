Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом в Пскове
Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает перед гостями.
В программе концерта – произведения И. Штрауса, Л. Делиба, Ф. Легара. Солисты концерта – сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко).
Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выборов за честную избирательную кампанию
Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
По итогам прошедших выборов в регионах РФ беспрецедентно обновится депутатский корпус
Борис Елкин поздравил Анну Дмитриеву с победой на довыборах депутата Псковской гордумы