20 гектаров достигла площадь пожара в Воронежской области

23:32, 14 сентября 2024, ПАИ

20 гектаров достигла площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На месте работают порядка 150 человек, задействовано 50 единиц техники. Пожар начался из-за того, что загорелась трава и лесная подстилка, уточнили в ведомстве.

Всего на территории региона выявили 70 очагов возгорания. Объявлен пятый – наивысший – класс пожарной опасности.