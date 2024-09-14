20 гектаров достигла площадь пожара в Воронежской области
20 гектаров достигла площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На месте работают порядка 150 человек, задействовано 50 единиц техники. Пожар начался из-за того, что загорелась трава и лесная подстилка, уточнили в ведомстве.
Всего на территории региона выявили 70 очагов возгорания. Объявлен пятый – наивысший – класс пожарной опасности.
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