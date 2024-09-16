Псковская тыква-гигант прошла в финал всероссийского конкурса, но начала стареть

13:29, 16 сентября 2024, ПАИ

Гигантская тыква «Романтика» из Бежаницкого района прошла в финал всероссийского конкурса «ТыквыБатл – АгроРекорд-2024», сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

15 сентября ей исполнилось 60 дней с момента завязи. За эти два месяца она набрала около 350 килограммов, рассказала Анна Каткова.

«Тыква стала покрываться морщинками – становится старушечкой», – отметила она.

Кроме того, в связи с тем, что уже 6 октября пройдёт финал конкурса, вес всех участников-рекордсменов до этого дня будет оставаться в секрете.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны.

Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.