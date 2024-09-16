Псковичи выиграли серебро третьего этапа Студенческой гребной лиги

13:00, 16 сентября 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ выиграли серебро третьего этапа Студенческой гребной лиги «Кубок Сестрорецка», сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

Псковская четвёрка с рулевым в составе Льва Романова, Евгения Фёдорова, Михаила Маркелова, Артёма Кисловского и Эрики Василюк заняла второе место на дистанции 200 метров, уступив полсекунды команде РАНХиГС.

Также экипаж ПсковГУ стал бронзовым призёром на дистанции 2 500 метров.

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